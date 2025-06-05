В ближайшие выходные Одесса встречает уикенд в Ботаническом саду им. И.И. Мечникова. 7 и 8 июня гостей там ждут настоящие чудеса! Ведь среди цветущих роз будет звучать музыка вперемешку с детским смехом!

Издание «Одесская жизнь», являющееся информационным спонсором событий, делится подробностями.

В субботу, 7 июня, в 16:00 – Live at Botanic. Music. Art. Eco.Slow Fest – «Розовый концерт» с прима-скрипачкой Еленой Ергиевой и ансамблем «Юные виртуозы Одессы» на ступенях дачи Папудовых.

Фестиваль «Талант+»

Уикенд продолжится в воскресенье, 8 июня. В этот день с 10:00 до 18:00 Ботсад приглашает отдохнуть всей семьей!

Посетителям представят новый семейно-образовательный фестиваль «Талант+» – площадку, где таланты, семейные ценности и новые знания объединятся в открытом и экологичном пространстве.

Всех желающих гостей ждут вкусные «СОКовиті» (сочные) подарки.

На музыкальной сцене выступят:

воспитанники Джазовой академии Алексея Петухова;

Международный фестиваль «Зиронька»;

творческая школа «Фабрика Звёздочек» под руководством Александра и Екатерины Степановых;

детские музыкальные коллективы;

театральные студии «Рандеву» и «Стань звездой».

Для родителей будет работать лекторий: известные образовательные и психологические эксперты поделятся практическими советами по поддержке детей в условиях современной системы обучения.

На поляне для релакса – звуковая медитация, массажи, практики тишины и осознанности.

В творческих зонах пройдут мастер-классы, где посетители смогут своими руками создать уникальные изделия из мозаики, гончарства, выжигания по дереву, живописи, плетения мандал и актерского мастерства.

В спортивной зоне будет представлена игра в гольф и интерактивные занятия для детей и взрослых.

Также на ярмарке можно будет приобрести детские книги, изделия для дома и развития, а также полакомиться вкусностями.

Рекомендуем брать с собой пледы.

Мероприятие благотворительное – собранные средства пойдут на восстановление теплиц после налета РФ.

Расписание событий в Ботсаду 7–8 июня

7 июня, 16:00 – «Розовый концерт» с прима-скрипачкой Еленой Ергиевой и ансамблем «Юные виртуозы Одессы»

067-418-10-72, Анна

8 июня, 10:00–18:00 – семейно-образовательный фестиваль «Талант+»

063-201-95-12, Екатерина

Ботанический сад ОНУ им. И.И. Мечникова (Французский бульвар, 48/50)

Ранее мы рассказывали: Украинская книга и концерты у моря: афиша бесплатных событий Одессы 6–8 июня.