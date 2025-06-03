В Одесском ботаническом саду, при поддержке американской некоммерческой организации Partnership for Nature, был создан модульный сад и специальный домик для насекомых. Этот проект направлен на сохранение биоразнообразия и развитие образовательных инициатив. Об этом сообщили в «Ботаническом саду Одесского национального университета».

Как отметили в ботсаду, сохранение биоразнообразия является одной из ключевых задач таких учреждений. Именно поэтому, благодаря поддержке американской организации Partnership for Nature, в ботаническом саду Одесского национального университета имени И.И. Мечникова была разработана соответствующая учебная программа. В рамках этой программы высадили модульный сад, предназначенный для насекомых, и установили для них специальный домик.

Представители Ботанического сада приглашают к сотрудничеству учителей школ, общественные организации, работающие в экологическом направлении, экологов, волонтеров и всех заинтересованных лиц.

Также напоминается, что посетить Ботанический сад ОНУ можно со вторника по воскресенье, с 11:00 до 17:00. Стоимость входного билета для взрослых составляет 70 гривен, для детей — 50 гривен.

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