Ключевые моменты:

В результате дроновой атаки 7 сентября в Одесском ботсаду разрушена теплица, где выращивались растения для высадки этой осенью, погибли многолетники ;

; Поврежден лимонарий, но коллекция цитрусов уцелела.

Коллектив сада просит одесситов помочь спасти уцелевшие растения;

Волонтеров ждут 9–10 сентября на Французском бульваре, 48/50.

Как рассказала директор сада ОНУ имени И.И. Мечникова Людмила Левчук, сильнее всего от прилета пострадала теплица, где выращивались растения для высадки этой осенью — фактически они утрачены, и восстановить коллекцию удастся лишь к следующему году. Среди погибших — около десятка многолетников открытого грунта, а также декоративные туи, кипарисы и лианы.

Повреждений также получил лимонарий: конструкции и окна разрушены, но уникальная коллекция цитрусов, которой более 70 лет, уцелела.

По словам руководительницы сада, субтропические растения смогут пережить холода в пределах +7-+8 градусов при условии временной защиты пленкой, а отремонтировать «цитрусовую» теплицу сотрудники надеются до начала морозов.

Всех желающих помочь Ботсаду в уборке ждут сегодня и в среду, 10 сентября, с 12:00 до 17:00 часов по адресу: Французский бульвар 48/50. С собой необходимо иметь перчатки для защиты рук, а также желательно быть в закрытой обуви с плотной подошвой.

Также для восстановления теплиц администрация сада 27–28 сентября организует благотворительный фестиваль.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесскому район. В результате этой атаки пострадали три человека. Были повреждены ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. «Досталось» и одесскому Дворцу спорта на проспекте Шевченко.