Ключевые моменты:
- В результате дроновой атаки 7 сентября в Одесском ботсаду разрушена теплица, где выращивались растения для высадки этой осенью, погибли многолетники;
- Поврежден лимонарий, но коллекция цитрусов уцелела.
- Коллектив сада просит одесситов помочь спасти уцелевшие растения;
- Волонтеров ждут 9–10 сентября на Французском бульваре, 48/50.
Как рассказала директор сада ОНУ имени И.И. Мечникова Людмила Левчук, сильнее всего от прилета пострадала теплица, где выращивались растения для высадки этой осенью — фактически они утрачены, и восстановить коллекцию удастся лишь к следующему году. Среди погибших — около десятка многолетников открытого грунта, а также декоративные туи, кипарисы и лианы.
Повреждений также получил лимонарий: конструкции и окна разрушены, но уникальная коллекция цитрусов, которой более 70 лет, уцелела.
По словам руководительницы сада, субтропические растения смогут пережить холода в пределах +7-+8 градусов при условии временной защиты пленкой, а отремонтировать «цитрусовую» теплицу сотрудники надеются до начала морозов.
Всех желающих помочь Ботсаду в уборке ждут сегодня и в среду, 10 сентября, с 12:00 до 17:00 часов по адресу: Французский бульвар 48/50. С собой необходимо иметь перчатки для защиты рук, а также желательно быть в закрытой обуви с плотной подошвой.
Также для восстановления теплиц администрация сада 27–28 сентября организует благотворительный фестиваль.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия нанесла очередной ракетно-дроновый удар по Одессе и Одесскому район. В результате этой атаки пострадали три человека. Были повреждены ряд жилых домов и объектов инфраструктуры. «Досталось» и одесскому Дворцу спорта на проспекте Шевченко.