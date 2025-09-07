Ключевые моменты:

Ночью 7 сентября 2025 года Россия атаковала Одессу ударными дронами и крылатой ракетой. Пострадали Дворец спорта и жилые дома на проспекте Шевченко;

Фотокорреспондент «Одесской жизни» запечатлел последствия атаки.

Почему «многострадальный», спросите вы, а мы напомним: этому зданию уже «досталось» от рашистов в марте прошлого года, когда рядом со зданием прилетели две баллистические ракеты.

И вот очередной вражеский обстрел… И снова один из ударов пришелся по проспекту Шевченко. Пострадали не только Дворец спорта, но и расположенные рядом жилые дома – многие из них почти полностью остались без окон.

На месте побывал фотокорреспондент «Одесской жизни». И вот какую печальную картину ему удалось запечатлеть:

Как рассказал директор спорткомплекса Евгений Филонов, в это утро во Дворце как раз заливали лед, и находившиеся в здании трое сотрудников чудом не пострадали.

«Три «шахеда здесь упало: один попал в дом, один – возле дворца, один прямо в ледозаливочную резервную машину, которых осталось две», – сообщил Евгений Филонов.

При этом он заверил: все будет восстановлено «в кратчайшие сроки».

