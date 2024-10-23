Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области зарыбили самое большое озеро Украины (фото, видео)

В Одесской области зарыбили самое большое озеро Украины (фото, видео)

В Одесской области завершилось зарыбление озер Ялпуг и Кугурлуй.

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, всего в озеро Ялпуг вселили 2 400 180 экземпляров молодого, этого года, толстолоба, 500 008 экземпляров карпа и 100434 экземпляров белого амура. Всего в озеро выпустили 73 тонны рыбы.

Зарыбление озера Ялпуг

Читайте также: Как война влияет на украинскую фауну: биолог Иван Русев дал неутешительные прогнозы (видео)

Озеро в Одесской области зарыбили

Зарыбление выполнило ООО «РЕПИДА», а контроль за вселением водных биоресурсов осуществлялся Одесским рыбоохранным патрулем, представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, Госпродпотребслужбы, Измаильской и Болградской районных администраций.


Ранее сообщалось, что в Хаджибейском лимане массово гибнет бычок и пиленгас.

Справка ОЖ

Озеро Ялпуг – самое большое природное пресноводное озеро в Украине. Оно расположено в Болградском и Измаильском районах Одесской области. Его площадь – 149 км², максимальная глубина: 6 м.

В озеро впадают реки Ялпуг и Карасулак. Оно сообщается с Дунаем через озеро Кугурлуй.

Озеро Ялпуг используется для питьевого водоснабжения, рыбоводства и рекреации.

Читайте также: В водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua