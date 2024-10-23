В Одесской области зарыбили самое большое озеро Украины (фото, видео)

Как сообщает Одесский рыбоохранный патруль, всего в озеро Ялпуг вселили 2 400 180 экземпляров молодого, этого года, толстолоба, 500 008 экземпляров карпа и 100434 экземпляров белого амура. Всего в озеро выпустили 73 тонны рыбы.

Зарыбление выполнило ООО «РЕПИДА», а контроль за вселением водных биоресурсов осуществлялся Одесским рыбоохранным патрулем, представителями Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, Госпродпотребслужбы, Измаильской и Болградской районных администраций.



Ранее сообщалось, что в Хаджибейском лимане массово гибнет бычок и пиленгас.

Справка ОЖ

Озеро Ялпуг – самое большое природное пресноводное озеро в Украине. Оно расположено в Болградском и Измаильском районах Одесской области. Его площадь – 149 км², максимальная глубина: 6 м.

В озеро впадают реки Ялпуг и Карасулак. Оно сообщается с Дунаем через озеро Кугурлуй.

Озеро Ялпуг используется для питьевого водоснабжения, рыбоводства и рекреации.

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