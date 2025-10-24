Ключевые моменты:
- В Одессе 25 октября ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура 9-17°С тепла.
- В Одесской области завтра синоптики прогнозируют ночью дождь, днем облачную погоду с прояснениями, температура 6-18°С тепла.
- Ветер западный, днем южный, 9–14 м/с; на дорогах – хорошая видимость, опасных явлений не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе на 25 октября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем воздух прогреется до отметки 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 октября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер западный, днем южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
