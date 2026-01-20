Ключевые моменты:

В заказнике «Осиновский» Одесской области обнаружили краснокнижного степного хорька, который официально считается исчезающим видом.

Присутствие этого животного подтверждает экологическую ценность и сохранность природных условий в Ширяевском лесничестве.

Данный вид хорька находится под защитой закона и Бернской конвенции: за любой вред животному или его норам грозят крупные штрафы.

Редкое животное обнаружили на территории ландшафтного заказника местного значения «Осиновский» (возле села Осиновка). Этот заказник был создан для охраны лесных массивов и находится под присмотром Ширяевского лесничества.

Появление степного хорька – это знаковое событие для экосистемы региона, отмечают экологи. По состоянию на 2026 год данный вид имеет статус «исчезающего». Тот факт, что животное выбрало именно этот район, подтверждает: в «Осиновском» сохранились подходящие условия для жизни редких степных обитателей.

Степной хорек защищен не только Красной книгой Украины, но и международными соглашениями, в частности Бернской конвенцией.

В Госэкоинспекции также напоминают: любое вмешательство в жизнь этого вида – отлов, уничтожение или даже повреждение среды его обитания – является грубым нарушением закона. Виновным грозит не только административная ответственность, но и обязанность возместить значительный ущерб, нанесенный окружающей среде.

Специалисты призывают жителей области быть внимательными и бережно относиться к дикой природе, чтобы сохранить этот уникальный вид для будущих поколений.

