Ключевые моменты:
- В заказнике «Осиновский» Одесской области обнаружили краснокнижного степного хорька, который официально считается исчезающим видом.
- Присутствие этого животного подтверждает экологическую ценность и сохранность природных условий в Ширяевском лесничестве.
- Данный вид хорька находится под защитой закона и Бернской конвенции: за любой вред животному или его норам грозят крупные штрафы.
Редкое животное обнаружили на территории ландшафтного заказника местного значения «Осиновский» (возле села Осиновка). Этот заказник был создан для охраны лесных массивов и находится под присмотром Ширяевского лесничества.
Появление степного хорька – это знаковое событие для экосистемы региона, отмечают экологи. По состоянию на 2026 год данный вид имеет статус «исчезающего». Тот факт, что животное выбрало именно этот район, подтверждает: в «Осиновском» сохранились подходящие условия для жизни редких степных обитателей.
Степной хорек защищен не только Красной книгой Украины, но и международными соглашениями, в частности Бернской конвенцией.
В Госэкоинспекции также напоминают: любое вмешательство в жизнь этого вида – отлов, уничтожение или даже повреждение среды его обитания – является грубым нарушением закона. Виновным грозит не только административная ответственность, но и обязанность возместить значительный ущерб, нанесенный окружающей среде.
Специалисты призывают жителей области быть внимательными и бережно относиться к дикой природе, чтобы сохранить этот уникальный вид для будущих поколений.
