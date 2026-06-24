Ключевые моменты:

При температуре воздуха выше +28 °C в Одесской области ограничивается движение грузовиков массой более 24 тонн.

Ограничения также касаются транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Водителям рекомендуют пережидать жару на специальных площадках для стоянки и возле объектов дорожного сервиса.

Ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий военные, опасные и скоропортящиеся грузы, а также участвующий в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На автомобильных дорогах Одесской области ввели тепловой режим движения для сохранения дорожного покрытия в период высоких температур. Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

По информации пресс-службы ведомства, под запрет попадают машины с фактической массой более 24 тонн или с нагрузкой на ось свыше 7 тонн.

«Водители большегрузных транспортных средств могут воспользоваться специально отведенными площадками для временной стоянки или остановиться возле объектов дорожного сервиса и переждать период наибольшей жары», – отмечается в сообщении.

Патрульные просят водителей планировать свои маршруты заранее, а пиковые часы жары пережидать на специальных площадках для стоянки или возле придорожных кафе и заправок.

В полиции уточнили, что ограничения не распространяются на:

транспорт, задействованный в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

перевозки скоропортящихся грузов, живых животных, опасных грузов, военных грузов, товаров двойного назначения и имущества, необходимого для обеспечения потребностей обороны.

Патрульная полиция призывает водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и соблюдать установленный режим движения.

Ранее сообщалось, что на трассу Киев – Одесса выпускают сверхдлинные грузовики.