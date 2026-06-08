Ключевые моменты:

На маршруте Киев — Одесса стартует эксперимент с длинномерными автопоездами.

Такие составы смогут перевозить больше груза за один рейс.

Проект рассчитан на два года и будет работать по специальным разрешениям.

Новые грузовики на трассе Киев — Одесса: что это за эксперимент

О запуске проекта сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины. Речь идет о трехзвенных автопоездах — это грузовой транспорт, который состоит из тягача и нескольких соединенных между собой прицепов или полуприцепов.

За счет увеличенной длины такие машины способны перевозить значительно больше груза по сравнению с обычными фурами. Использовать их планируют только на маршрутах Киев — Одесса и Одесса — Киев.

В министерстве объясняют: идея появилась как ответ на запрос бизнеса и попытка сделать логистику дешевле и эффективнее.

«Запуск этого экспериментального проекта — ответ на запрос украинского бизнеса и логический шаг на пути интеграции нашей транспортной системы в европейский рынок», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По словам министра, подобные транспортные решения уже давно работают в странах Европы — в частности в Швеции, Финляндии, Нидерландах и Дании.

Ожидается, что благодаря большей вместительности сократится количество рейсов, уменьшатся расходы на перевозки и снизится расход топлива.

Как будут работать новые грузовые составы

Сейчас украинские правила ограничивают использование такого транспорта из-за требований к весу и параметрам движения. Поэтому в рамках эксперимента автопоезда будут выезжать только после технической проверки маршрута и получения специальных разрешений.

Также власти рассчитывают, что более равномерное распределение нагрузки на оси поможет снизить износ дорожного покрытия.

Эксперимент продлится два года. После этого власти решат, стоит ли расширять такой формат перевозок на другие маршруты страны.

Напомним, в Одесской области объявили сразу несколько тендеров на ремонт стратегической трассы М-05 Киев–Одесса. На обновление отдельных участков дороги планируют направить почти 1,76 миллиарда гривен, а завершить работы — до конца 2027 года.