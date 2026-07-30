Ключевые моменты:
- Рыбакам разрешили промысел в промежутке с 06:00 до 19:00.
- Рыбаки физически не успевают завершить цикл работы, что ведет к порче улова и банкротству предприятий.
- Рыбаки просят заменить жесткий лимит по времени на контролируемый режим.
Почему ограничение до 19:00 парализовало работу рыбаков
С 13 июля 2026 года для судов рыбной промышленности Одесской области был введен строго ограниченный временной коридор: выход и возвращение на базу разрешены исключительно с 06:00 до 19:00.
В союзе «Рыба Украины» считают, что в сочетании с требованиями электронной системы «еРыболовство» этот график нереализуем. Утром рыбакам необходимо выйти на промысел и расставить снасти, а позже — поднять их, отсортировать улов, вернуться на базу и внести данные в систему. На большинстве водоемов региона выполнить весь этот цикл до 19:00 технически невозможно.
Складывающаяся ситуация грозит массовой порчей рыбы, гибелью биоресурсов в орудиях лова, остановкой предприятий и сокращением рабочих мест в прибрежных громадах.
Представители отрасли напоминают, что промысловики честно честно купили у государства право на специальное использование водных биоресурсов, оплатили разрешения, содержат флот, рыбоприемные пункты и выплачивают зарплаты сотрудникам.
«Государство не должно сначала продавать право на промысел, а затем создавать условия, при которых реализовать это право практически невозможно», — заявили в союзе.
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Пути решения и официальный запрос
«Рыба Украины» с уважением относится к требованиям безопасности в условиях войны, однако настаивает: ограничения должны быть пропорциональными и обоснованными.
Что предлагают рыбаки:
- Заменить жесткое ограничение до 19:00 на контролируемый режим.
- Использовать поимённые списки экипажей и согласованные маршруты.
- Обеспечить непрерывную работу GPS/GPRS-трекеров, поддержание связи и обязательное информирование пограничников о возвращении судов.
Кроме того, союз направил запрос на публичную информацию, чтобы выяснить, кто именно инициировал ограничение до 19:00 и проводились ли перед этим консультации с отраслью.
В союзе предупредили, что в случае выявления фактов коррупции или вымогательства материалы будут переданы в антикоррупционные органы, и призвали профильные ведомства к оперативному диалогу и проведению совместного совещания.
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