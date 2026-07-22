Ключевые моменты:

За полчаса выпало 30 мм осадков при месячной норме в 45 мм, из-за чего подтопило 7 городских улиц.

Вода с Балковской сошла, но проезд закрыт из-за грязи; на 5-й станции Большого Фонтана трафик до сих пор затруднен.

В мэрии заявили, что «Инфоксводоканал» не почистил коллекторы в полном объеме, хотя на предприятии уверяют, что насосы работали штатно.

Трамваи №12, 13, 20 и 21 не ходят, еще пять маршрутов электранспорта курсируют по измененным схемам.

Залповый ливень и коллапс на дорогах Одессы

Утренний ливень за считанные минуты превратил улицы города в реки. На проблемные локации коммунальщики вывели спецтехнику с самого начала ливня, а уже к 7:00 на улицах работали 44 единицы техники и 269 сотрудников КП «Городские дороги».

Тем не менее, из-за огромного объема воды движение пришлось перекрыть на 7 улицах. По состоянию на 9:30 ситуация на дорогах оставалась напряженной:

Улица Балковская: хотя основная вода уже ушла, проезд остается закрытым — проезжая часть покрыта толстым слоем ила и грязи, идет расчистка.

5-я станция Большого Фонтана: движение транспорта сильно затруднено, образовались пробки.

Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме и обещают восстановить полноценный проезд только после полной очистки проезжей части.

Разбор полетов: почему коллекторы не справились?

Глава Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк заявил, что подтоплений на Балковской и Приморской могло быть меньше. По его словам, еще в октябре 2025 года руководство горсовета поручило ООО «Инфокс» провести глубокую очистку магистральных коллекторов на этих улицах.

Однако к сегодняшнему дню работы выполнены не в полном объеме, что значительно снизило пропускную способность системы и привело к затоплению. В свою очередь, в руководстве «Инфокса» заверили, что все насосные станции компании во время непогоды работали в штатном режиме.

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Изменения в схемах движения общественного транспорта

Затопленные рельсы продолжают блокировать работу городского электротранспорта.

Временно не курсируют трамваи №12, 13, 20 и 21.

Курсируют по сокращенным маршрутам:

Трамвай №5: Парк Шевченко – Автовокзал;

Трамвай №7: Старосенная площадь – ул. 28-й Бригады;

Трамвай №10: Тираспольская площадь – Старосенная площадь;

Трамвай №15: Тираспольская площадь – Алексеевская площадь;

Троллейбус №10: временно курсирует только до ул. Ришельевской.

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