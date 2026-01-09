Сейчас в Украине постоянно звучат тревоги, часто отключают свет. В таких условиях организовать обычное питание школьников невозможно. Но и оставить детей без него тоже нельзя.

Одесское предприятие «Фабрика вкуса» уже много лет разрабатывает качественные пищевые продукты. Его специалисты предусмотрели такую ситуацию и одни из первых в Украине адаптировали свое производство к новым вызовам.

Компания заранее создала порционные блюда, которые в полной мере соответствуют требованиям постановления Кабмина Украины. Они могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях без дополнительной подготовки.

Как организовать питание школьников в условиях войны?

В условиях войны, энергетической нестабильности и постоянных воздушных тревог вопрос безопасности и базовых потребностей детей в школах выходит на первый план. Именно поэтому каждое государственное решение в сфере организации питания в учебных заведениях сегодня требует не формального выполнения, а быстрого и ответственного внедрения на практике.

Дополнение к постановлению Кабинета Министров Украины №305, которое регулирует нормы и порядок организации питания в учебных заведениях, стало важным шагом в этом направлении. Документ четко предусматривает возможность предоставления детям наборов готовых пищевых продуктов промышленного производства в форс-мажорных ситуациях — во время блэкаутов, воздушных тревог, отсутствия воды или тепла, когда стандартную систему питания обеспечить невозможно.

Тем не менее, как показывает практика, между принятием нормативного акта и его реальной реализацией часто возникает значительный временной разрыв. И именно здесь особенно заметны компании, которые не ждут указаний «сверху», а действуют на опережение.

В Одессе разработали готовые блюда для школьников в пакетах

Компания «Фабрика вкуса» стала одной из первых в Украине, кто не просто отреагировал на изменения в постановлении, а фактически подготовил готовое решение, которое полностью соответствует новым требованиям.

Как рассказала заместитель директора компании Елена Усатенко, речь идет о специально разработанных порционных готовых блюдах в реторт-пакетах, предназначенных именно для питания школьников в условиях чрезвычайных ситуаций.

Справка

Реторт-пакет — это пищевая упаковка, которая используется как альтернатива консервным банкам при изготовлении консервов. Реторт-пакет состоит из нескольких слоев, которые ламинируются, способных выдерживать высокие температуры при стерилизации в автоклаве.

«Мы внимательно изучили дополнение к постановлению №305 и сразу поняли: времени на раскачку нет. Пока дети на каникулах, а школы готовятся к работе в сложных условиях, мы должны были предложить реальный, безопасный и законный механизм питания», — отмечает Елена Усатенко.

В результате компания разработала и выпустила линейку готовых блюд в реторт-упаковке — это каши с мясной составляющей (в частности, гречневая каша с курицей и другие варианты), которые не требуют дополнительной подготовки, соответствуют нормам хранения и могут выдаваться детям непосредственно в укрытиях или во время вынужденных перерывов в учебном процессе.

Соответствие постановлению — не на словах, а на упаковке

Отдельного внимания заслуживает подход к формальным аспектам. В «Фабрике вкуса» подчеркивают: продукт не просто создан «по мотивам» постановления, а соответствует именно требованиям этой постановления. На упаковке указано, что питание предназначено для использования согласно постановлению Кабинета Министров Украины №305 с учетом последних изменений.

Это принципиальный момент, который часто игнорируется на практике: соответствие нормам должно быть не декларативным, а юридически корректным и прозрачным для всех сторон — от учебных заведений до контролирующих органов.

Главное — решение реальных проблем, а не отчетность

Как говорит Елена Усатенко, компания пошла еще дальше, заранее сформировав необходимый запас продукции. Срок хранения таких реторт-пакетов составляет до двух лет при допустимых температурных режимах, что позволяет использовать их именно в моменты реальной потребности, а не «для галочки» или потом.

Важно и то, что продукция предназначена исключительно для форс-мажорных условий — блэкаутов, воздушных тревог, отсутствия базовых коммунальных ресурсов. Такой подход подчеркивает ответственное отношение не только к букве закона, но и к его сути.

Почему это важно

История с выполнением дополнения к постановлению №305 является показательным примером того, как социально ответственный бизнес может и должен взаимодействовать с государственными решениями. Не ждать, пока проблема станет критической, а заранее предложить рабочий механизм — особенно когда речь идет о детях и их безопасности.

В условиях, когда система образования работает в постоянном режиме рисков, такие действия формируют не только устойчивость процессов, но и доверие — со стороны школ, родителей и органов власти.

И именно такие кейсы демонстрируют: выполнение постановлений может быть не формальным обязательством, а частью профессиональной и гражданской позиции компании.