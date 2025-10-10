Ключевые моменты:

С 1 октября предприниматели обязаны официально платить не меньше двух минимальных зарплат (16 000 грн) или потеряют лицензию на торговлю алкоголем и табаком.

В «отдалённых зонах» (за 50 км от областного центра) требование снижено — до 1,5 минимальной зарплаты.

Малые магазины в сёлах и районах рискуют закрыться из-за невозможности содержать персонал.

Крупные сети, напротив, могут воспользоваться ситуацией, забрав рынок у мелких конкурентов.

Предприниматели предупреждают: закон может подтолкнуть бизнес в тень, а не вывести его оттуда.

Новый закон № 4536-IX, вступивший в силу 1 октября 2025 года, обязывает всех предпринимателей, имеющих лицензию на продажу алкоголя, табака или жидкостей для электронных сигарет, выплачивать сотрудникам официальную зарплату не меньше двух минимальных — то есть не менее 16 000 грн в месяц.

Если магазин три месяца подряд не выполняет это требование, налоговая может аннулировать лицензию. Для бизнеса это фактическое закрытие, ведь без лицензии продавать подакцизные товары запрещено.

Что говорят о «двойной минималке» малые предприниматели

Мария, владелица небольшого магазинчика возле вокзала в Одессе, рассказывает:

– У меня три продавщицы, каждая получает по 8 тысяч официально. Чтобы сохранить лицензию, придётся всем поднять зарплату вдвое — но мы просто не потянем. А без сигарет — половина выручки исчезнет.

Такие истории сейчас — по всей стране. Малый бизнес оказался между двух огней: либо повышать зарплаты и работать в минус, либо лишиться лицензии.

Владимир (имя изменено) из Одесской области говорит:

– Если говорить откровенно, все мы знаем о доплатах «в конвертах». Официально — это 8 тысяч минус налоги. Неофициально — средняя выплата продавцам, например, 20 тысяч гривен. Сейчас, когда я подниму минималку до 16 — либо работники будут получать меньше, либо я резко теряю деньги. У нас сеть пивных магазинов. Летом мы зарабатываем достаточно, чтобы покрыть все расходы, а зимой?

Да, я понимаю, закон должен работать. Мы все хотим жить в европейском государстве. Но сейчас, во время войны, мы едва выживаем: оплата за электричество и отопление — заоблачная, генераторы, военный сбор. Вряд ли есть предприниматели, которые обрадовались этому нововведению.

Как «двойная минималка» повлияет на малый бизнес

Из обсуждений предпринимателей можно сделать такие выводы:

Для сельских магазинов «двойная минималка» — почти приговор: поднять зарплаты нереально.

Малым и средним сетям придётся оптимизировать бизнес — повышать цены, закрывать убыточные точки.

Крупным торговым сетям это на руку: для них две минималки — мелочь, а конкуренция уменьшится.

Госчиновники ожидают увеличение налоговых поступлений. Но велика вероятность, что мелкий бизнес уйдёт ещё глубже в тень. Тогда эффект будет обратным.

Что не учли авторы закона

Предприниматели указывают на ряд «дыр» в законе:

непонятно, как считать расстояние в 50 км — от центра города или его границ;

неясно, что делать с теми, кто работает на полставки;

сезонный бизнес (например, в курортных зонах) не может поддерживать одинаковые зарплаты круглый год.

Что говорят эксперты

Экономисты считают, что закон имеет смысл только если государство сделает его более гибким — с учётом регионов, сезонности и реальных доходов малого бизнеса. Иначе это очередная «налоговая ловушка», душащая инициативу.

