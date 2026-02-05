Ключевые моменты:

ДТП произошло 4 февраля в Балтской громаде Подольского района во время посыпки дороги песком.

47-летний мужчина выпал из ковша трактора и погиб под колесами техники.

Водитель трактора находился в состоянии алкогольного опьянения; ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в областном управлении полиции, инцидент произошел днем 4 февраля. Во время работ по посыпанию обледеневшей дороги песком 47-летний рабочий находился непосредственно в ковше телескопического погрузчика. В какой-то момент мужчина не удержался и выпал наружу, оказавшись прямо под колесами многотонной машины. К сожалению, шансов выжить у него не было – пострадавший умер еще до приезда медиков.

Главным шокирующим фактором стало состояние водителя спецтехники. Проверка 37-летнего тракториста показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности нетрезвым водителем, повлекшем смерть человека.

Нетрезвый водитель задержан. Ему готовится сообщение о подозрении и выбор меры пресечения. За содеянное мужчине грозит суровое наказание – до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех деталей этого жуткого происшествия.

