Ключевые моменты:

Александр Алексеев погиб 22 января 2026 года от удара вражеского FPV-дрона.

Защитнику было 22 года, он служил старшим стрелком-оператором.

Похороны состоятся 2 февраля, жителей просят создать коридор почета.

Гибель защитника Украины из Раздельнянской громады

Раздельнянская громада сообщила о тяжелой утрате — на войне погиб ее земляк, защитник Украины Александр Алексеев. Трагедия произошла 22 января 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи села Новопавловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Александр Алексеев, 19 сентября 2003 года рождения, служил старшим стрелком-оператором штурмового специализированного отделения штурмовой роты. Он погиб в результате удара вражеского FPV-дрона.

В громаде отмечают, что Александр был смелым и преданным воином, который с первых дней службы защищал Украину, не жалея себя. Несмотря на молодой возраст, он проявил мужество, стойкость и верность присяге до последнего момента.

Жителей Раздельнянской громады призывают достойно почтить память погибшего Героя и провести его в последний путь. В понедельник, 2 февраля 2026 года, просят создать живой коридор почета для встречи траурного кортежа.

Похоронят Александра Алексеева на местном кладбище в селе Новые Чобручи.

Читайте также: Навсегда 25: как молодой ученый из Петроверовки стал воином