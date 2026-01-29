Ключевые моменты:
- Пожар произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного дома в Киевском районе Одессы.
- В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину 1960 года рождения.
- Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
О трагическом происшествиии рассказали сегодня в областном управлении ГСЧС.
По данным спасателей, сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме по улице Академика Королева поступило спасателям вечером 28 января. Очаг возгорания находился на 8-м этаже, где горело домашнее имущество.
Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, женщины 1960 года рождения. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
Напомним, 23 января, трагический пожар произошел в Пересыпском районе Одессы. На месте пожара нашли тела мужчины и женщины.
Ранее спасатели показали, как тушили пожар после ночной атаки дронов по Одессе.
Фото иллюстративное
Спросить AI: