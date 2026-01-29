Ключевые моменты:

Пожар произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного дома в Киевском районе Одессы.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили погибшую женщину 1960 года рождения.

Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

О трагическом происшествиии рассказали сегодня в областном управлении ГСЧС.

По данным спасателей, сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме по улице Академика Королева поступило спасателям вечером 28 января. Очаг возгорания находился на 8-м этаже, где горело домашнее имущество.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, женщины 1960 года рождения. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

Напомним, 23 января, трагический пожар произошел в Пересыпском районе Одессы. На месте пожара нашли тела мужчины и женщины.

Ранее спасатели показали, как тушили пожар после ночной атаки дронов по Одессе.

Фото иллюстративное