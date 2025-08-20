Ключевые моменты:
- Пограничники Молдовы разоблачили попытку незаконного ввоза на территорию Одесской области крупной партии очков.
- В тайниках двух автомобилей обнаружили почти тысячу пар товара. Очки спрятали в обшивке дверей, бардачке, коробке передач и отсеке для запасного колеса.
- Нарушителям грозит конфискация и штраф в размере полной стоимости груза.
Как обнаружили контрабандные очки
Как сообщили в таможенной службе Молдовы, во время контроля её сотрудники остановили двух водителей — 59-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, граждан Республики Молдова. Они уверяли, что перевозят только вещи личного пользования. Однако детальный осмотр авто выявил многочисленные тайники.
В первой машине нашли 699 пар очков, во второй — ещё 300. Товар тщательно спрятали, однако он всё равно был обнаружен. Вместе с очками изъяли и транспортные средства.
Что ждёт нарушителей
Согласно молдавскому законодательству, за такое нарушение предусмотрена конфискация контрабанды и штраф в размере 100% от стоимости изъятых товаров.
Читайте также:
- Контрабанда, подделки и сердце старой Одессы: история улицы Малая Арнаутская (видео)
- В Одесской области из-за собаки преступники лишились двухэтажного автобуса