Ключевые моменты:

Пограничники Молдовы разоблачили попытку незаконного ввоза на территорию Одесской области крупной партии очков.



В тайниках двух автомобилей обнаружили почти тысячу пар товара. Очки спрятали в обшивке дверей, бардачке, коробке передач и отсеке для запасного колеса.



Нарушителям грозит конфискация и штраф в размере полной стоимости груза.



Как обнаружили контрабандные очки

Как сообщили в таможенной службе Молдовы, во время контроля её сотрудники остановили двух водителей — 59-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, граждан Республики Молдова. Они уверяли, что перевозят только вещи личного пользования. Однако детальный осмотр авто выявил многочисленные тайники.

В первой машине нашли 699 пар очков, во второй — ещё 300. Товар тщательно спрятали, однако он всё равно был обнаружен. Вместе с очками изъяли и транспортные средства.

Что ждёт нарушителей

Согласно молдавскому законодательству, за такое нарушение предусмотрена конфискация контрабанды и штраф в размере 100% от стоимости изъятых товаров.

Читайте также: