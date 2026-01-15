Ключевые моменты:

Полиция начала уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, а на родителей подростка составили админпротокол.

Пострадавшую собаку изъяли из семьи и передали под опеку зооволонтерам; ветеринарный осмотр не выявил серьезных травм.

Виновнику и его друзьям провели профилактическую беседу, однако следствие продолжается: закон предусматривает вплоть до лишения свободы.

Напомним, резонанс вызвало видео, на котором 11-летний мальчик раскручивает собаку на поводке и сбрасывает ее с обрыва. Реакция полиции последовала незамедлительно.

По данным областного управления Нацполиции, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Параллельно на родителей школьника составили протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Теперь семье грозит не только публичное порицание, но и штрафы, а в перспективе – и более строгая ответственность, предусмотренная УК.

Что с собакой?

Главная хорошая новость – животное больше не находится в руках мучителей. Полицейские изъяли пса и доставили в ветклинику. К счастью, врачи не обнаружили видимых повреждений. Сейчас четвероногий находится под надежной защитой зооволонтеров, которые уже взяли его под свою опеку.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента. Несмотря на то, что семья ранее не попадала в поле зрения органов, профилактические беседы провели не только с главным героем видео, но и с его друзьями, которые наблюдали за жестокой забавой.

Читайте также: Почему слониха Венди замерзает в Одессе и причем здесь котел за 5 миллионов гривен.

Фото иллюстративное