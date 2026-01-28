Ключевые моменты:

В Болграде зафиксирован случай избиения бездомной собаки палкой и камнями; видео инцидента в полицию передала волонтер.

Сейчас собака находится в ветклинике под присмотром врачей, а правоохранители выясняют степень тяжести травм.

Личность одного из участников установлена; по факту жестокого обращения с животными начато следствие.

Как рассказали в областном управлении полиции, на видео зафиксировано, как местный житель избивает бездомную собаку палкой и забрасывает ее камнями. Вслед за ним шла женщина, которая также присоединилась к избиению, швырнув в животное камень.

Сейчас пострадавший пес находится в ветеринарной клинике, где ему оказывают помощь.

Полиция уже установила личность мужчины. Следователи Болградского районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 УК Украины. В рамках дела назначена судебно-ветеринарная экспертиза. За жестокое обращение с животным фигурантам грозит наказание до трех лет лишения свободы.

