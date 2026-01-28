Ключевые моменты:

На одесское побережье вынесло сотни мертвых морских коньков, видео и фото публикуют очевидцы.

По словам местных жителей, погибшими морскими обитателями усеяна большая часть береговой линии.

Официальных комментариев от экологических служб пока нет.

Как сообщают в соцсетях местные жители, мертвыми коньками усеяно практически все побережье.

Точная причина гибель этих обитателей Черного моря на данный момент достоверно не известна. В Госэкоинспекции Юго-Западного округа ситуацию пока не комментировали. Но не исключено, что к их гибели привело недавнее загрязнение побережья подсолнечным маслом.

Напомним, летом прошлого года на побережье Черного моря в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области можно наблюдать десятки тысяч крабов-плавунцов, вынесенных на песок морскими волнами.

