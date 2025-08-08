Ключевые моменты:
- Разоблачена экс-чиновница Одесского горсовета;
- В декларациях за 2022 и 2023 годы скрыла активы на сумму почти 9,5 млн грн;
- Ей сообщено о подозрении по статье 366-2 УК Украины;
- Возможные санкции: штраф и ограничение свободы, с лишением права занимать определенные должности.
В Одессе следователи и сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разоблачили бывшую чиновницу городского совета, которая не задекларировала имущество и доходы на сумму почти 9,5 млн гривен.
Следствие установило, что 41-летняя женщина, ранее занимавшая должность начальницы одного из отделов мэрии, внесла недостоверные сведения в декларации за 2022 и 2023 годы. Среди незадекларированного:
- 8 земельных участков,
- 2 транспортных средства,
- корпоративные права в 3 компаниях,
- более 2 млн грн доходов,
- 2 квартиры — одна принадлежит ей, другая её сыну.
В начале 2025 года фигурантка уволилась с должности. Сейчас ей сообщено о подозрении по статье 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных данных в декларацию. Женщине грозит от штрафа до ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
