Ключевые моменты:

Разоблачена экс-чиновница Одесского горсовета;

В декларациях за 2022 и 2023 годы скрыла активы на сумму почти 9,5 млн грн;

Ей сообщено о подозрении по статье 366-2 УК Украины;

Возможные санкции: штраф и ограничение свободы, с лишением права занимать определенные должности.

В Одессе следователи и сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разоблачили бывшую чиновницу городского совета, которая не задекларировала имущество и доходы на сумму почти 9,5 млн гривен.

Следствие установило, что 41-летняя женщина, ранее занимавшая должность начальницы одного из отделов мэрии, внесла недостоверные сведения в декларации за 2022 и 2023 годы. Среди незадекларированного:

8 земельных участков,

2 транспортных средства,

корпоративные права в 3 компаниях,

более 2 млн грн доходов,

2 квартиры — одна принадлежит ей, другая её сыну.

В начале 2025 года фигурантка уволилась с должности. Сейчас ей сообщено о подозрении по статье 366-2 УК Украины — умышленное внесение недостоверных данных в декларацию. Женщине грозит от штрафа до ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

