Добровольная мобилизация: чем занимаются центры рекрутинга и чем отличаются ТЦК

Рекрутинг в Украине не новое, а хорошо забытое старое

Замысел по созданию рекрутских центров в рядах Вооруженных сил Украины существовал еще до начала полномасштабной войны. Но воплотить планы никак не удавалось — или не хватало времени, или средств. А потом началось наступление России, людей начали привлекать в войска за счет мобилизации, и о рекрутинге забыли.

— К сожалению, из-за порчи имиджа Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (далее ТЦК и СП), люди начали бояться мобилизации и с недоверием относиться к войскам. Даже тот, кто хотел стать на защиту государства, сомневался в своем решении, потому что не имел доступа к определенной информации. Поэтому в Министерстве обороны вспомнили о добровольном привлечении в войска и в мае этого года в Кабмине вышло постановление №564 об утверждении положений центров рекрутинга ВСУ, — говорит полковник Виктор Самохин.

Сейчас центры рекрутинга в Украине работают в нескольких направлениях. Первый — это рекрутинг от конкретного рода войск (Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил). Второй — это Центры рекрутинга украинской армии от Министерства обороны на базе ЦНАПов, в которых информируют кандидатов исключительно гражданские работники. И третий — один из самых первых — рекрутинг от отдельных воинских частей и бригад.

— Например, центр рекрутинга Военно-морских сил создали в августе прошлого года как эксперимент (в Одессе сотрудничает с рекрутинговыми центрами «Юг» и Украинской армии). Главный офис находится в Николаеве, но мы работаем по всей Украине:

в Одессе — Южное представительство,

в Киеве — Северное,

во Львове — Западное,

в Днепре — Восточное.

К нам за консультацией могут обратиться где угодно, но пока людей оформляют на контракт по месту регистрации ТЦК и СП, — объясняет начальник центра рекрутинга Военно-морских сил.

Профессиональную деятельность обновляют даже повара

На вопрос, какая самая популярная сейчас деятельность в рекрутских центрах, Виктор Геннадьевич, говорит, что у кандидатов большой спрос на должность оператора беспилотных летательных аппаратов или FPV-дронов. Хотя в армии и на войне нужны специалисты разных направлений.

— Парням и девушкам, которые, например, желают быть оператором беспилотных летательных аппаратов, сначала предоставляют базовый уровень знаний, и если они желают присоединиться к рядам ВСУ, получают письменное согласие на должность. Далее проходят общую военную подготовку, приобщаются к своему подразделению и повышают квалификацию. И только подготовленными специалистами попадают в ВСУ. Даже повара, которые научились в учреждениях профессионального образования и имеют опыт в гражданской жизни, на военную службу приходят только с обновленной специальностью, — Виктор Геннадьевич объяснил на примере, как проходит рекрутская подготовка. Он говорит, что по времени базовая общая военная подготовка проходит около 30 или 35 рабочих дней. Профессиональная подготовка, в зависимости от специальности, длится — от 10 до 30 рабочих дней. Возвращаясь в часть уже военнослужащим, у кандидата непрерывно продолжаются мероприятия боевой подготовки. Военному делу учатся постоянно, даже те, кто уже давно на войне. В структуре Министерства обороны существует большое количество учебных центров и различные курсы, куда также отправляют по желанию.

О среднем возрасте кандидатов, женщин и медосмотре и медосмотре

Понятно, что для правильной мобилизации важную роль должно играть физическое и психологическое состояние человека, и конечно, возраст кандидатов. От этих факторов зависит многое в будущей службе, принятие или совершение важных решений на фронте. В рекрутских центрах стараются обращать на это внимание.

— Для морской пехоты и кораблей мы берем кандидатов от 18 до 45 лет — это возраст начала службы и обучения. Если человек имеет опыт, то просто продолжает служить. В других специальностях стараемся ограничиться возрастом до 50 лет. Да, по мобилизации берут до 60 лет, но есть понимание, что после 50-55 лет, даже при хорошем состоянии здоровья, могут быть определенные трудности. Мы даже делали возрастной анализ кандидатов. Я считал, что большинством будет молодежь до 25 лет, но где-то 40% занимает возраст — от 25 до 35 лет, затем 30% — это 18-25 лет, и следующие 30% — это те, кто старше 35 лет.

В рекрутские центры обращаются даже девушки. Но, например, в Морскую пехоту их кандидатуру согласовывают только с командующим. Виктор Самохин говорит, что к женщинам более осторожно относятся в армии, хотя есть отчаянные девушки, которые рвутся в бой.

— Такое же отношение и к молодым ребятам, много восемнадцатилетних, которые хотят воевать. Мы им советуем подумать и предлагаем поучиться в профильном учебном заведении. Кстати, если во время общения человек, любого возраста, боится и переживает стресс, также принимаем это во внимание. Но, как показывает практика, во время рекрутской подготовки человек адаптируются и становится лидером.

Также кандидаты в центрах рекрутинга проходят так называемое «ВЛК». Сержанты или менеджеры с помощью определенного справочника задают вопросы по поводу здоровья. Не секрет, что некоторые люди придумывают себе заболевания, чтобы не попасть в мобилизацию, но по словам полковника есть те, кто имеет серьезные заболевания и скрывают это, чтобы пойти воевать. Но это безответственное решение может привезти к различным негативным последствиям.

Не идеальные, но безопасность гарантируют

Почти все центры рекрутинга открывают свои представительства на нейтральной территории, чтобы не иметь отношения к ТЦК и СП, которые вызывают у населения недоверие. Поэтому, если кто-то заинтересован и размышляет по поводу мобилизации, то рекрутеры могут предоставить подробную информацию — от имеющихся вакансий до возможностей дальнейшего обучения.

— Во-первых, происходит несколько бесед: знакомство с кандидатом и предоставление информационной справки. Мы просим принести с собой копии паспорта и идентификационного кода. Также нам нужен военный учетный документ, свидетельство об образовании или имеющиеся курсы, чтобы понять, имел ли человек опыт службы и что он умеет делать.

Все это в комплексе позволяет предложить кандидату как можно больше вакансий. Хотя бывают случаи, когда человек по специальности повар, но в армии хочет заниматься другой деятельностью, и к таким желаниям прислушиваются.

— Мы не забираем людей с улицы и не отправляем сразу в войска. К нам можно прийти несколько раз, ознакомиться с информацией, вернуться домой и посоветоваться с близкими. Мы не предоставляем никакие данные ТЦК, поэтому гарантируем анонимность. А когда человек сделал выбор, то даже в ТЦК он идет только с нашим представителем. Рекрут всегда на связи. Мы не идеальны, но рассматриваем все лучшие варианты для человека, — полковник Виктор Геннадьевич успокаивает и показывает, какой еще может быть мобилизация.

Рекрутинговые центры в Одессе

Почти все центры рекрутинга консультируют по телефону или принимают заявление онлайн. Кандидат получает информацию об имеющихся вакансиях, выбирает направление и проходит дальнейшие этапы привлечения к войскам под наблюдением рекрутера.

12 бригада специального назначения НГУ «Азов»

3 Отдельная штурмовая бригада

телефон: (067) 117-97-14;

чат-бот в «Телеграм»: @ab3_rc_bot;

сайт: ab3.army.

21 Отдельная механизированная бригада

телефоны: (094) 954-64-53 и (048)-702-34-53;

официальная страница в «Фейсбук»: facebook.com/21ombr.

28 Отдельная механизированная бригада

Рекрутинговый центр «Юг»

Центр рекрутинга украинской армии

Центр рекрутинга Военно-морских сил ВСУ