В Одесской области выбрали 8 лицеев, где первыми изменят обучение в 10–12 классах

Остальные школы пока будут работать без изменений

Новую систему внедрят по всей стране с 2027 года.

Министерство образования и науки Украины утвердило перечень 150 лицеев, которые примут участие во втором этапе пилотирования реформы профильной старшей школы с 1 сентября 2026 года. Восемь из них — из Одесской области.

В их число вошли:

Одесский лицей № 13 Одесский лицей № 81 Коммунальное учреждение «Опорное учреждение “Кодымский лицей № 1”» Лицей «Лидер» города Белгорода-Днестровского Лицей № 4 им. Вячеслава Черновола Южненского городского совета Великодолинский лицей № 1 Великодолинского сельского совета Молодежненский лицей Великодолинского поселкового совета Балтский лицей № 1 им. Олеся Гончара Балтского городского совета.

10 класс: время для самоопределения и «мягкого» перехода

Реформа профильного среднего образования предусматривает разделение обучения в старшей школе на два этапа — адаптационный цикл в 10 классе и профильный цикл в 11–12 классах. Такой подход должен помочь ученикам легче перейти в новую образовательную среду, попробовать выбранное направление и затем сосредоточиться на углублённом изучении нужных предметов. С 2027 года старшеклассники смогут выбирать профиль обучения и отдельные курсы в зависимости от своих интересов и будущей профессии.

Поскольку ученики приходят в лицеи из разных школ и громад, первый год посвящён выравниванию уровня знаний.

Апробация выбранного профиля

Ученик начинает изучать предметы по выбранному направлению, но ещё имеет право уточнить свой профиль, если понимает, что ошибся с выбором. Государственный стандарт предусматривает возможность смены профиля в течение 10 класса без сдачи академической разницы.

Дети учатся работать с выборочными курсами, понимая, как они дополняют основную программу.

На этом этапе количество обязательных предметов остаётся достаточно высоким, что обеспечивает прочный общеобразовательный фундамент.

11–12 классы: глубокое погружение в выбранный профиль обучения

С 11 класса начинается непосредственно профильный цикл. Здесь фокус обучения существенно смещается.

11 класс (уровень специализации)

Ученик сосредотачивается на углублённом изучении профильных предметов. Количество часов на общеобразовательные дисциплины сокращается, освобождая пространство для лабораторных работ, проектной деятельности и подготовки к ВНО/НМТ.

12 класс (уровень завершения и профессиональной ориентации)

Последний год школы становится максимально приближённым к университетскому формату. Ученик получает максимальное количество часов по выбору, которые может использовать для изучения спецкурсов, напрямую связанных с будущей профессией (например, «Медицинская биология» для будущих врачей или «Основы алгоритмизации» для программистов).

Массовое распространение опыта пилотных лицеев на другие учреждения запланировано с 1 сентября 2027 года.

Именно тогда профильная старшая школа должна заработать по всей стране, а 10–12 классы будут функционировать уже в формате академических лицеев.

Другие учреждения общего среднего образования после этого будут работать преимущественно как гимназии — до 9 класса.

Для Одесской области это означает, что в 2026/2027 учебном году новую модель в рамках второго этапа пилотирования апробируют только отобранные лицеи из списка МОН, тогда как остальные школы региона пока будут работать в прежнем формате — до общенационального запуска реформы в сентябре 2027 года. При этом до 1 сентября текущего года местные громады должны определиться, какие учебные заведения на их территории будут гимназиями (обучение с 5 по 9 класс), а какие — лицеями (обучение в 10–11 классах).

