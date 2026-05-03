Ключевые моменты:

В регионе достроят 10 укрытий и построят еще два новых.

Три лицея прошли отбор на модернизацию пищеблоков.

Проекты реализуются при поддержке международных партнеров.

Укрытия в школах Одесской области: финансирование и безопасность

В рамках государственной субвенции Одесский регион получил дополнительное финансирование на развитие безопасной образовательной инфраструктуры. О новых возможностях для одесских школ сообщил глава Одесской областной военной администрация Олег Кипер.

В частности, средства направят на завершение строительства 10 укрытий, которые были начаты в 2025 году и уже имеют более 60% готовности.

Также предусмотрено строительство еще двух новых объектов в Арцизской и Сафьяновской громадах.

Проекты реализуются местными общинами при софинансировании государства в рамках программы Ukraine Facility и при поддержке World Bank Ukraine. Они входят в программу LEARN, направленную на обеспечение доступа к образованию даже в условиях войны.

Модернизация школьного питания в Одессе и области

Отдельное внимание уделяется качеству школьного питания. Три учебных заведения региона успешно прошли конкурсный отбор Министерство образования и науки Украины на модернизацию пищеблоков.

Среди них:

Ришельевский научный лицей;

Одесский лицей №86;

лицей Великодолинской громады.

Проекты предусматривают обновление оборудования и внедрение современных стандартов качества и безопасности питания для учащихся.

По словам Кипера, контроль прозрачности и эффективности всех этапов — от закупок до выполнения работ — обеспечивают эксперты Антикоррупционной инициативы ЕС.

