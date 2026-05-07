Ключевые моменты:

В 2026 году зачисление в 5-х классов в Одессе будет происходить по четким правилам.

Часть учащихся переходят автоматически, другие — по территории или по конкурсу.

Подать заявление можно лично, по электронной почте, по факсу или другими средствами связи.

Заявления на поступление в 5 класс принимают до 30 мая 2026 года.

Если заявлений не больше мест — зачисление без конкурса; если больше – производится отбор.

График вступительной кампании 2026 года

В Одесском городском совете напоминают родителям будущих пятиклассников о правилах зачисления детей в учебные заведения в 2026 году.

Итак, если в гимназии или лицее уже функционируют 1-4 класса, учащиеся 4-х классов автоматически переходят в 5-й класс этого же учебного заведения без дополнительных процедур.

Добавим, что на вакантные места (при их наличии) могут быть зачислены дети, которые:

проживают на территории обслуживания школы;

имеют братьев или сестер, которые уже учатся в этом заведении;

являются детьми работников этого учебного заведения.

Подать заявление и необходимые документы можно разными способами:

лично;

по электронной почте;

по факсу;

другим доступным каналам связи.

Однако, если школа осуществляет набор в 5-й класс, действуют следующие условия:

до 30 мая 2026 г. необходимо подать заявление на вступление;

если количество заявлений не превышает количество мест – все дети засчитываются без конкурсного отбора;

если заявлений больше мест, проводится конкурс.

Ключевые даты вступительной кампании:

1 июня — зачисление детей льготных категорий;

до 3 июня — обнародование объявлений о проведении конкурса;

3–12 июня – период конкурсного отбора;

до 15 июня – обнародование результатов и приказов о зачислении.

Если ребенок временно находится за границей и параллельно учится в школе другой страны и в Украине, рекомендуется выбирать заведения с украиноведческим компонентом.

Для консультаций и уточнений можно обращаться в территориальные отделы образования:

Киевский район:

ул. Филатова, 2а

тел. (048) 753-00-31

e-mail: k-tvo@ukr.net

Пересыпский район:

ул. Атамана Головатого, 99

тел. (048) 34-04-81

e-mail: s-tvo@ukr.net

Приморский район:

ул. Канатная, 134

тел. (048) 722-07-93

e-mail: p-tvo@ukr.net

Хаджибейский район:

ул. Генерала Петрова, 22

тел. (048) 761-24-34

e-mail: m-tvo@ukr.net

Добавим, что с 1 сентября 2026 в Украине изменяют подход к обучению в 10-12 классах. В Одесской области новую систему опробуют в восьми лицеях, в то время как другие школы пока будут работать по старым правилам — до полного запуска реформы в 2027 году. В целом реформа профильного среднего образования предполагает разделение обучения в старшей школе на два этапа — адаптационный цикл в 10 классе и профильный цикл в 11–12 классах.

