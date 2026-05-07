Ключевые моменты:
- В 2026 году зачисление в 5-х классов в Одессе будет происходить по четким правилам.
- Часть учащихся переходят автоматически, другие — по территории или по конкурсу.
- Подать заявление можно лично, по электронной почте, по факсу или другими средствами связи.
- Заявления на поступление в 5 класс принимают до 30 мая 2026 года.
- Если заявлений не больше мест — зачисление без конкурса; если больше – производится отбор.
График вступительной кампании 2026 года
В Одесском городском совете напоминают родителям будущих пятиклассников о правилах зачисления детей в учебные заведения в 2026 году.
Итак, если в гимназии или лицее уже функционируют 1-4 класса, учащиеся 4-х классов автоматически переходят в 5-й класс этого же учебного заведения без дополнительных процедур.
Добавим, что на вакантные места (при их наличии) могут быть зачислены дети, которые:
- проживают на территории обслуживания школы;
- имеют братьев или сестер, которые уже учатся в этом заведении;
- являются детьми работников этого учебного заведения.
Подать заявление и необходимые документы можно разными способами:
- лично;
- по электронной почте;
- по факсу;
- другим доступным каналам связи.
Однако, если школа осуществляет набор в 5-й класс, действуют следующие условия:
- до 30 мая 2026 г. необходимо подать заявление на вступление;
- если количество заявлений не превышает количество мест – все дети засчитываются без конкурсного отбора;
- если заявлений больше мест, проводится конкурс.
Ключевые даты вступительной кампании:
- 1 июня — зачисление детей льготных категорий;
- до 3 июня — обнародование объявлений о проведении конкурса;
- 3–12 июня – период конкурсного отбора;
- до 15 июня – обнародование результатов и приказов о зачислении.
Если ребенок временно находится за границей и параллельно учится в школе другой страны и в Украине, рекомендуется выбирать заведения с украиноведческим компонентом.
Для консультаций и уточнений можно обращаться в территориальные отделы образования:
- Киевский район:
ул. Филатова, 2а
тел. (048) 753-00-31
e-mail: k-tvo@ukr.net
- Пересыпский район:
ул. Атамана Головатого, 99
тел. (048) 34-04-81
e-mail: s-tvo@ukr.net
- Приморский район:
ул. Канатная, 134
тел. (048) 722-07-93
e-mail: p-tvo@ukr.net
- Хаджибейский район:
ул. Генерала Петрова, 22
тел. (048) 761-24-34
e-mail: m-tvo@ukr.net
Добавим, что с 1 сентября 2026 в Украине изменяют подход к обучению в 10-12 классах. В Одесской области новую систему опробуют в восьми лицеях, в то время как другие школы пока будут работать по старым правилам — до полного запуска реформы в 2027 году. В целом реформа профильного среднего образования предполагает разделение обучения в старшей школе на два этапа — адаптационный цикл в 10 классе и профильный цикл в 11–12 классах.
