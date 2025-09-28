Ключевые моменты:
- В Подольском районе Одесской области выявлен факт самовольного использования почти 68 гектаров земли. Незаконные сельхозработы велись на восьми отдельных участках;
- Ущерб экологии превысил 847 тыс. грн;
- Материалы переданы в полицию, идёт досудебное расследование по ст.197-1 УК Украины.
Факт самовольного использования земельных участков без надлежащих документов зафиксировали госинспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа.
«Деятельность, связанная с выращиванием сельскохозяйственных культур, велась на восьми отдельных участках общей площадью почти 68 га. Размер причиненного ущерба – более 84 тыс. грн», – сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, материалы переданы в полицию, где проводится досудебное расследование по ч.1 ст.197-1 УК Украины (самовольные занятия земельного участка).
Ранее житель Подольского района получил обвинительный приговор суда за самовольное занятие земельного участка возле реки Южный Буг.