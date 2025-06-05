Сотрудники Национального парка «Тузловские лиманы» обнаружили незаконное заграждение, в котором держали овец. Об этом сообщил сотрудник парка Иван Русев.

«Неизвестный администрации нацпарка человек захватил замечательный природный участок между старыми меандрами реки: просто огородил свое немаленькое стадо заборами, чтобы его овцы не выбегали и чужие не заходили. Нарушитель не тратит времени на выпас, имеет немалую прибыль, но противозаконным перевыпасом разрушает естественный биотоп», — заявил он.

Иван Русев отметил, что сейчас администрация нацпарка ищет нарушителя и готовит соответствующие материалы для полиции.

Также он отметил, что это не первый случай захвата участков для выпаса скота. Случаи фиксировали в 2018 и 2020 годах.

А недавно из-за шумных отдыхающих территорию природного парка «Тузловские лиманы» вынуждены покинуть уникальные розовые фламинго.

Читайте также: Под Одессой мужчина захватил часть стадиона и построил для себя бассейн