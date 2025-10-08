Ключевые моменты:

Жительница Великомихайловского района Одесской области пыталась содействовать незаконному вывозу знакомого мужчины за границу в Молдову.

За это брат фигурантки пообещал ей денежное вознаграждение.

Женщина самостоятельно воспитывает двух детей, она беременна третьим.

Суд назначил матери-одиночке наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Под Одессой мать-одиночка получила 7 лет тюрьмы: подробности

Захаровский районный суд Одессы вынес приговор женщине за попытку содействия незаконному бегству за границу за денежное вознаграждение.

Об этом говорится в постановлении суда.

Из документа известно, что в апреле этого года с обвиняемой связался её брат, проживающий в Молдове на территории так называемой Приднестровской Республики.

Он предложил сестре помочь его приятелю из Одесской области нелегально выехать за границу, за что она должна была получить деньги.

Женщина согласилась, поскольку сама воспитывает двух детей и нуждается в финансовой поддержке.

Так, в указанное время женщина прибыла со своим знакомым на станцию «Весёлый Кут» в Арцизском районе, где их должен был встретить товарищ брата, чтобы забрать мужчину и предоставить ему временное убежище до пересечения границы.

Они приехали на автомобиле водителя, предоставляющего платные транспортные услуги.

Как говорится в судебном деле, ни нанятый водитель, ни спутник фигурантки не знали о её противоправных намерениях.

«Клиент», намеревавшийся нелегально выехать за границу, передал обвиняемой 17 тыс. грн и 100 долларов, которые она должна была перевести на банковскую карту брата. Именно этими средствами брат должен был поделиться с женщиной за помощь в бегстве.

Однако правоохранители задержали женщину в её доме и предотвратили преступный замысел.

Фигурантка признала свою вину на судебном заседании, просила прощения и не назначать ей суровый приговор.

Тем не менее, судья приговорил женщину к семи годам лишения свободы, несмотря на то, что она мать-одиночка с двумя детьми, а на момент судебного разбирательства была беременна третьим ребёнком.

Читайте также: