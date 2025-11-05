Ключевые моменты:

Приморский районный суд Одессы вынес приговор 46-леьней одесситке – женщина убила ножом своего сожителя.

Причиной ссоры послужило то, что мужчина запретил ей употреблять спиртное.

Во время ссоры женщина ударила мужчину ножом в живот.

От полученного ранения пострадавший скончался в больнице.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи годам тюрьмы.

Убийство было совершено в мае в одной из квартир на проспекте Шевченко. 45-летний мужчина, вернувшись домой и застав женщину за рюмкой, запретил ей употреблять алкоголь. Возникла ссора, в время которой женщина схватила нож и ударила им сожителя в живот.

После совершенного одесситка ушла спать, а пострадавший через несколько часов вызвал скорую помощь. Врачи госпитализировали его и известили об инциденте полицию.

На следующий день в результате полученного ранения потерпевший скончался в больнице.

Женщину вскоре задержали. Она призналась в содеянном. По ходатайству следователей суд заключил ее под стражу.

В ходе досудебного расследования, которое продолжалось под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры Одессы, в полиции собрали достаточно доказательств и выдвинули женщине обвинения в умышленном телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного Кодекса Украины).

Суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы.

