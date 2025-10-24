Ключевые моменты:

Мужчина силой посадил 10-летнего мальчика в багажник, связал и ударил.

Причина — заявление подопечной девочки, которую мальчик якобы обидел.

Правоохранители задержали мужчину. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Побробности похищения ребенка в Одесском районе

По данным полиции Одесской области, 55-летний житель одного из сел Одесского района решил «наказать» 10-летнего мальчика, после того как 11-летняя девочка, о которой он заботился, пожаловалась на него.

Мужчина разыскал ребенка, когда тот катался на велосипеде, силой затащил его в багажник автомобиля, связал пластиковыми стяжками руки, заткнул рот тряпкой и несколько раз ударил по лицу. Затем он вывез мальчика на окраину села, где провел с ним «воспитательную беседу», после чего вернул обратно.

Мать мальчика сразу обратилась в полицию. Следователи установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Машину, на которой он совершил преступление, изъяли и наложили арест.

По факту незаконного лишения свободы малолетнего мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — ночной домашний арест.

Следствие продолжается, правоохранители выясняют детали конфликта между детьми.

