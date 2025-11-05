Жук майка осенняя

Ключевые моменты:

  • В соцсетях распространяются слухи о смертельно опасном жуке – осенней майке (Meloe autumnalis), якобы появившемся в Одесской области.
  • Экологи опровергли информацию: жук не представляет смертельной угрозы для человека.
  • Осенняя майка – редкий вид, обитающий в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
  • Этот жук является индикатором состояния экосистем: его исчезновение свидетельствует о нарушении природного баланса.
  • Госэкоинспекция призывает не трогать жуков и не распространять фейки.

По информации экологов, на самом деле осенняя майка (Meloe autumnalis) не представляет угрозы для человека, хотя и выделяет токсическое вещество кантаридин, которое может вызвать раздражение при контакте с кожей.

Читайте также: Саранча добралась до Одесской области: в чем причина нашествия на южные регионы

«Это большой жук с металлическим блеском – синим, фиолетовым или бронзовым. В Украине его можно увидеть осенью – в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
Его личинки развиваются в гнездах диких пчел, а сам жук – индикатор состояния природных экосистем. Где исчезают майки – там исчезает естественный баланс»,

– отмечают специалисты.

В Госэкоинспекции Юго-Западного округа призывают не трогать этих жуков и не распространять фейки:

«Даже мелкие существа имеют большое значение для природы», – резюмируют экологи.

Ранее в Одесской области обнаружили редких миролюбивых пчел.

Вы также можете узнать:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ланжерон
Ланжерон
55 минут назад

Жуки важнее брошенных солдат в Покровске и окрестностях,оно конечно. Зачем вы разгоняете?

0
Ответить

Ещё по теме