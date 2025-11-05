Ключевые моменты:
- В соцсетях распространяются слухи о смертельно опасном жуке – осенней майке (Meloe autumnalis), якобы появившемся в Одесской области.
- Экологи опровергли информацию: жук не представляет смертельной угрозы для человека.
- Осенняя майка – редкий вид, обитающий в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
- Этот жук является индикатором состояния экосистем: его исчезновение свидетельствует о нарушении природного баланса.
- Госэкоинспекция призывает не трогать жуков и не распространять фейки.
По информации экологов, на самом деле осенняя майка (Meloe autumnalis) не представляет угрозы для человека, хотя и выделяет токсическое вещество кантаридин, которое может вызвать раздражение при контакте с кожей.
«Это большой жук с металлическим блеском – синим, фиолетовым или бронзовым. В Украине его можно увидеть осенью – в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.
Его личинки развиваются в гнездах диких пчел, а сам жук – индикатор состояния природных экосистем. Где исчезают майки – там исчезает естественный баланс»,
– отмечают специалисты.
В Госэкоинспекции Юго-Западного округа призывают не трогать этих жуков и не распространять фейки:
«Даже мелкие существа имеют большое значение для природы», – резюмируют экологи.
Ранее в Одесской области обнаружили редких миролюбивых пчел.
Жуки важнее брошенных солдат в Покровске и окрестностях,оно конечно. Зачем вы разгоняете?