Ключевые моменты:

В соцсетях распространяются слухи о смертельно опасном жуке – осенней майке (Meloe autumnalis), якобы появившемся в Одесской области.

Экологи опровергли информацию: жук не представляет смертельной угрозы для человека.

Осенняя майка – редкий вид, обитающий в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.

Этот жук является индикатором состояния экосистем: его исчезновение свидетельствует о нарушении природного баланса.

Госэкоинспекция призывает не трогать жуков и не распространять фейки.

По информации экологов, на самом деле осенняя майка (Meloe autumnalis) не представляет угрозы для человека, хотя и выделяет токсическое вещество кантаридин, которое может вызвать раздражение при контакте с кожей.

«Это большой жук с металлическим блеском – синим, фиолетовым или бронзовым. В Украине его можно увидеть осенью – в Одесской, Николаевской, Херсонской и Винницкой областях.

Его личинки развиваются в гнездах диких пчел, а сам жук – индикатор состояния природных экосистем. Где исчезают майки – там исчезает естественный баланс»,

– отмечают специалисты.

В Госэкоинспекции Юго-Западного округа призывают не трогать этих жуков и не распространять фейки:

«Даже мелкие существа имеют большое значение для природы», – резюмируют экологи.

Ранее в Одесской области обнаружили редких миролюбивых пчел.

Вы также можете узнать: