По данным областного управления полиции, это случилось дома у мужчины в Измаиле. Окровавленную женщину, которая вечером шла по одной из улиц города, заметили прохожие и вызвали полицию.

Врачи госпитализировали 47-летнюю потерпевшую с ножевым ранением шеи, а полицейские немедленно приступили к поискам злоумышленника и вскоре выяснили, что к преступлению причастен 40-летний знакомый потерпевшей.

Следователи установили, что в тот день женщина была в гостях у знакомого, с которым употребляла алкогольные напитки. Во время застолья между ними возникла ссора из-за разных взглядов на жизнь, в ходе которой разгневанный хозяин схватил нож и ударил им женщину в шею, после чего он выгнал ее из дома, а сам улегся отдыхать.

Мужчину задержали. Своей вины он отрицать не стал и объяснил, что причиной ссоры стало «недоразумение».

По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За покушение на убийство мужчина может провести за решеткой 15 лет.

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