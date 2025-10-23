Ключевые моменты:

Суд Одессы приговорил Николая Майоренко к 14 годам за организацию убийства общественных активистов.

В октябре 2024 года Майоренко задержали за подготовку убийства бизнесмена и общественника Геннадия Бейбутяна по заказу российских спецслужб.

Замысел планировался как показательный для дестабилизации региона и дальнейших атак на проукраинских активистов.

На предварительном заседании 20 октября обвиняемый признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Ранее он этого не делал.

Прокуратура требовала приговорить Майоренко к 15 годам лишения свободы, подчеркивая корыстный мотив преступления. Защита просила учесть признание вины и назначить минимальное наказание. В итоге суд принял компромиссное решение – 14 лет с конфискацией имущества.

После заседания Майоренко заявил, что не будет подавать апелляцию, а отвечать на другие вопросы отказался.

«Я считаю, что суд справедливо дал ему 14 лет. Он заслужил это наказание», – прокомментировал решение суда потерпевший Геннадий Бейбутян.

Что известно о деле Майоренко

В октябре 2024 года правоохранители задержали 43-летнего львовянина, которого подозревали в подготовке заказного убийства одесского бизнесмена и общественного деятеля Геннадия Бейбутяна. По данным следствия, заказ поступил от российских спецслужб.

Майоренко приехал в Одессу еще в сентябре 2024 года, чтобы организовать убийство руководителя общественного формирования, который поддерживал мобилизацию. За это ему обещали 80 тысяч долларов.

Обвиняемый передал наемнику фото жертвы, ее адрес и распорядок дня. Правоохранители инсценировали убийство, передали постановочные фото и видео «заказчику» и задержали организатора при получении отчета.

У него изъяли гранату Ф-1 и телефон с перепиской с российским куратором. По данным СБУ, покушение планировалось как показательное, чтобы дестабилизировать регион, и после него должны были последовать другие нападения на проукраинских активистов.

Обвиняемому сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины, в том числе за покушение на умышленное убийство по заказу и незаконное обращение с боеприпасами.

Читайте также: В Одессе хотят установить мемориальную доску на месте убийства активиста Демьяна Ганула.

Источник: Суспільне Одеса