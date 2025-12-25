Ключевые моменты:

  • Атака затронула портовые и промышленные объекты региона.
  • Повреждены административные, производственные и складские здания, возникли пожары.
  • Один человек погиб, двое получили ранения.

Обстрел Одесской области: последствия ночной атаки

В ночь на сегодня враг снова нанес удары по Одесской области. Под обстрел попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения, сообщили в Одесской ОВА.

На некоторых объектах вспыхнули пожары. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали очаги возгорания.

атака 25 декабря

К сожалению, один человек погиб — его тело достали из-под завалов. Еще двое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

атака 25 декабря

На местах работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов, а также фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.

Напоминаем, что теперь в Одесской области меняется система оповещения о воздушной тревоге: сирены будут включаться не сразу по всей области, а отдельно по районам – в зависимости от реальной угрозы.

