Ключевые моменты:
- Атака затронула портовые и промышленные объекты региона.
- Повреждены административные, производственные и складские здания, возникли пожары.
- Один человек погиб, двое получили ранения.
Обстрел Одесской области: последствия ночной атаки
В ночь на сегодня враг снова нанес удары по Одесской области. Под обстрел попали объекты портовой и промышленной инфраструктуры. В результате атаки повреждены административные, производственные и складские помещения, сообщили в Одесской ОВА.
На некоторых объектах вспыхнули пожары. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали очаги возгорания.
К сожалению, один человек погиб — его тело достали из-под завалов. Еще двое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.
На местах работают все экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий ударов, а также фиксация очередных военных преступлений страны-агрессора.
Напоминаем, что теперь в Одесской области меняется система оповещения о воздушной тревоге: сирены будут включаться не сразу по всей области, а отдельно по районам – в зависимости от реальной угрозы.