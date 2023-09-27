В Одессе под трамвай попала женщина: подробности

Сегодня, 27 сентября, в 11:23 трамвай №21 при отъезде от остановки «Прохоровский переулок» наехал на пожилую женщину.

Об этом сообщили в КП “Одесгорэлектротранс”.

Сообщается, что пожилая женщина вышла на остановке и осталась на проезжей части дороги. Она пыталась перейти дорогу перед вагоном! в то время, когда водитель трамвая закрыла дверь и начала движение на зеленый свет светофора. Несмотря на экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

Женщина жива, ее госпитализировали.

В настоящее время движение трамвайного маршрута №21 временно приостановлено.

Почему трамвай нужно обходить спереди

Каждый из нас еще с детства учил, что автобус и троллейбус нужно обходить сзади, а трамвай спереди.

Такие инструкции для автобусов и троллейбусов обусловлены тем, что:

во-первых: у автобуса и троллейбуса спереди есть так называемая «слепая» зона для водителя, то есть он не увидит человека перед своим транспортным средством;

во-вторых: при переходе спереди мы можем попасть под колеса уезжающего автомобиля, а вот идущий сзади пешеход свободно просматривается другими водителями и они могут своевременно среагировать на нового участника движения.

Отличие с трамваем заключается в другом: обходя последний вы можете попасть только под встречный трамвай (как правило, движение для этого транспорта только однополосное), поэтому необходимо обходить его спереди, чтобы водитель встречного трамвая имел возможность и время для реагирования.

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