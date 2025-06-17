Ключевые моменты:
- Подробности трагедии на железной дороге в Раздельнянском районе на Одесчине;
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
По данным областного управления полиции, 17-летняя девушка попала под двигавшийся поезд и погибла.
О случившемся сообщила в полицию дежурная по станции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.
Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.
Как сообщалось, 28 мая возле одной из железнодорожных станций в Одесском районе ударило электротоком ребенка.
Фото иллюстративное