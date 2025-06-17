железная дорога

Ключевые моменты:

  • Подробности трагедии на железной дороге в Раздельнянском районе на Одесчине;
  • На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По данным областного управления полиции, 17-летняя девушка попала под двигавшийся поезд и погибла.

О случившемся сообщила в полицию дежурная по станции. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации произошедшего.

Как сообщалось, 28 мая возле одной из железнодорожных станций в Одесском районе ударило электротоком ребенка.

Фото иллюстративное

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