Ключевые моменты:
- Горсад, основанный еще в 1803 году, будет реконструирован и приведен в порядок.
- Финансирование — более 255 тысяч грн — направлено на благоустройство и содержание зеленой зоны.
Реконструкция Горсада в Одессе
Власти Одессы выделили средства на восстановление одного из главных зеленых уголков города — «Городского сада», расположенного на Дерибасовской. Это — старейший общественный парк Одессы, который был основан в 1803 году братьями де Рибас. Уже в 1806 году сад официально передали городу, и с тех пор он остается любимым местом для прогулок одесситов и туристов.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте городского совета, из фонда охраны окружающей природной среды выделено 255 474 гривны 69 копеек. Эти деньги пойдут на разработку проекта «Содержание и реконструкция парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Парк «Городской сад».
Работы поручены департаменту экологии и развития рекреационных зон, а контроль за реализацией проекта возложен на первого заместителя мэра Александра Филатова.
