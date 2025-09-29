Ключевые моменты:

Горсад, основанный еще в 1803 году, будет реконструирован и приведен в порядок.

Финансирование — более 255 тысяч грн — направлено на благоустройство и содержание зеленой зоны.

Реконструкция Горсада в Одессе

Власти Одессы выделили средства на восстановление одного из главных зеленых уголков города — «Городского сада», расположенного на Дерибасовской. Это — старейший общественный парк Одессы, который был основан в 1803 году братьями де Рибас. Уже в 1806 году сад официально передали городу, и с тех пор он остается любимым местом для прогулок одесситов и туристов.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте городского совета, из фонда охраны окружающей природной среды выделено 255 474 гривны 69 копеек. Эти деньги пойдут на разработку проекта «Содержание и реконструкция парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Парк «Городской сад».

Работы поручены департаменту экологии и развития рекреационных зон, а контроль за реализацией проекта возложен на первого заместителя мэра Александра Филатова.

