Ключевые моменты:

Преподавательница требовала 15 тысяч гривен за «закрытие» задолженностей студентки.

Она угрожала отчислением, если деньги не будут предоставлены.

Педагог задержана сразу после получения взятки, ей предъявлено обвинение, а суд назначил залог.

Взятка в профессиональном колледже Одессы

В Одессе полиция задержала 42-летнюю заведующую кафедрой одного из профессиональных колледжей. Женщина потребовала от студентки 15 тысяч гривен, обещая «закрыть» академические долги и допустить ее к сессии.

В случае отказа преподавательница угрожала отчислением. Студентка обратилась в полицию, и правоохранители поймали педагога сразу после передачи денег. Взятка была изъята как доказательство.

Следователи сообщили женщине о подозрении по статье 368 УК Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды. Нарушение грозит лишением свободы до 10 лет, запретом занимать определенные должности до 3 лет и конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 66 560 гривен, который подозреваемая внесла.

