Ключевые моменты:
- Чиновника воинской части задержали сразу после получения 100 тыс. грн.
- Речь идет о контракте на поставку полевых наборов питания более чем на 50 млн грн.
- Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью залога почти в 1 млн грн.
Взятка за «беспроблемную» поставку продуктов для ВСУ
По данным Офиса Генерального прокурора, подозрение получил майор — начальник продовольственного склада одного из центров обеспечения ВСУ в Одессе.
Следствие считает, что военный требовал деньги от представительницы компании, которая поставляла суточные полевые наборы продуктов для украинских военных.
Речь идет о крупном государственном контракте с Государственным оператором тыла на сумму более 50 млн грн. Компания должна была поставить продукцию в воинскую часть, а чиновник отвечал за проверку товара и оформление документов.
Задержание и мера пресечения
По версии следствия, при получении первой партии продуктов майор начал искусственно затягивать процесс приемки. Он инициировал дополнительные проверки, которых не было в договоре, и не подписывал необходимые документы.
Позже, считают правоохранители, чиновник прямо потребовал 100 тысяч гривен за то, чтобы дальше поставки проходили без препятствий.
8 мая 2026 года его задержали сразу после получения денег.
Военному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством.
Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. При этом у подозреваемого есть возможность выйти под залог в размере 915 200 гривен.
