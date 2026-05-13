Чиновника воинской части задержали сразу после получения 100 тыс. грн.

Речь идет о контракте на поставку полевых наборов питания более чем на 50 млн грн.

Суд отправил подозреваемого под стражу с возможностью залога почти в 1 млн грн.

Взятка за «беспроблемную» поставку продуктов для ВСУ

По данным Офиса Генерального прокурора, подозрение получил майор — начальник продовольственного склада одного из центров обеспечения ВСУ в Одессе.

Следствие считает, что военный требовал деньги от представительницы компании, которая поставляла суточные полевые наборы продуктов для украинских военных.

Речь идет о крупном государственном контракте с Государственным оператором тыла на сумму более 50 млн грн. Компания должна была поставить продукцию в воинскую часть, а чиновник отвечал за проверку товара и оформление документов.

Задержание и мера пресечения

По версии следствия, при получении первой партии продуктов майор начал искусственно затягивать процесс приемки. Он инициировал дополнительные проверки, которых не было в договоре, и не подписывал необходимые документы.

Позже, считают правоохранители, чиновник прямо потребовал 100 тысяч гривен за то, чтобы дальше поставки проходили без препятствий.

8 мая 2026 года его задержали сразу после получения денег.

Военному сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством.

Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. При этом у подозреваемого есть возможность выйти под залог в размере 915 200 гривен.

