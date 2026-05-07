Ключевые моменты:

В одесском вузе разоблачили схему заработка на студентах.

Куратор 4 курса требовал 1600 долларов за сдачу экзаменов.

Во время обысков правоохранители изъяли более 34 тысяч долларов и евро наличными.

Обыски и задержание преподавателя в Одессе

Правоохранительные органы ликвидировали системную схему получения денег со студентов в одном из высших учебных заведений Одессы. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

По данным следствия, куратор четвертого курса требовал от студента взятку за успешную сдачу шести предметов, включая английский язык. Также речь шла о решении вопроса о неотчислении из учебного заведения.

За свои услуги представитель вуза запросил 1600 долларов США. Взамен он обещал повлиять на преподавателей различных дисциплин и обеспечить положительные результаты сессии.

Передача денег должна была состояться в автомобиле преподавателя. После получения денег его задержали правоохранители.

Во время санкционированного обыска в автомобиле мужчины обнаружили 11 конвертов с деньгами на общую сумму более 4000 долларов США. На конвертах были указаны фамилии студентов и преподавателей.

Кроме того, в доме подозреваемого правоохранители нашли и изъяли более 18 тысяч евро и 12 тысяч долларов США наличными.

Сейчас Приморская окружная прокуратура инкриминирует фигуранту злоупотребление влиянием по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: В Одессе завкафедрой колледжа оценила «закрытие хвостов» в 15 тысяч