Ключевые моменты:

Прокуратура представила переписку, где упоминаются силовики и политики.

Женщина, по данным следствия, призывала к «жёстким действиям» против оппонентов.

В ответ, как утверждается, звучали фразы «Я готов на всё» и обсуждение радикальных шагов.

Переписка Ермака с «ворожкой»: что озвучили в суде

В среду, 13 мая, в Высшем антикоррупционном суде продолжили рассмотрение ходатайства стороны обвинения по избранию меры пресечения бывшему председателю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры озвучила фрагменты его переписки с Вероникой Аникеевич, записанной в телефоне как «Вероника Феншуй Офис».

Как пишет Украинская правда, на заседании Высшего антикоррупционного суда Украины прокурор зачитала протокол переписки между Андреем Ермаком и гражданкой , которую следствие называет гадалкой.

По данным обвинения, у женщины был отдельный телефон, который использовался только для связи с Ермаком.

Как утверждает прокуратура, 24 декабря 2025 года во время обыска у водителя Ермака с телефона с подписью «Андрей 2025» было отправлено сообщение с фамилиями руководителей САП и НАБУ — Клименко и Кривонос.

«Вы молчите — и вас уничтожают»: позиция из переписки

В суде также зачитали длинное сообщение, которое, по версии следствия, отправила Аникеевич. В нём она якобы убеждала собеседника действовать жёстче.

«Вы на протяжении последних месяцев не эскалируете, отхватываете нападки и избиения, не отвечая. Эскалируют они», — говорится в сообщении, зачитанном прокурором.

Далее в тексте звучали слова о том, что молчание только ухудшает ситуацию:

«Что должно еще произойти, чтобы вы начали действовать? И он начал действовать. У него (ймовірно, президент Зеленський -ред.) съели всех его людей, он молчал. Когда они доедят вас, они начнут есть его. Уверяю вас. Если продолжать стратегию страуса, то так и будет. Вы готовы принести себя в жертву, только чтобы быть для него хорошим?».

Также она предупреждала о рисках потери влияния и советовала «подумать об отъезде за границу».

Ответ, который приписывают Ермаку

По словам прокурора, в ответ от Ермака якобы пришло сообщение с перечислением журналистов и политиков:

«Фиала, Украинская правда, Ткач, Мусаева, Железняк, Арахамия, Гончаренко. Я готов на всё. Я на всё готов. Завтра готов».

Переписка, зачитанная в суде, касается возможного влияния на политические процессы и обсуждения действий против публичных фигур. Эти фрагменты стали частью доказательств, которые сейчас рассматривает суд.

Как сообщили в Высшем антикоррупционном суде, сейчас судья ВАКС вышел в совещательную комнату для принятия решения о применении меры пресечения Андрею Ермаку. Оглашение решения состоится завтра, 14 мая, в 09:00.

