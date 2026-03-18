СБУ задержала матроса морской охраны, завербованного ФСБ, который корректировал удары по Одессе.

Агент фотографировал военные объекты и передавал данные врагу.

Ему сообщили о госизмене, он под стражей без права залога, грозит пожизненное заключение.

Как установило следствие, матрос попал в поле зрения российских спецслужб через Tелеграм-каналы, где искал способы быстрого заработка. Его основной задачей было выявление боевых позиций мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, которые защищают небо над Одессой.

Используя эти данные, оккупанты планировали проложить маршруты для новых воздушных атак в обход украинской ПВО. Также врага интересовали места сосредоточения личного состава украинских войск, воюющих на южном фронте.

Методы работы «крота» были довольно специфическими: агент заказывал такси и во время поездок по городу и окрестностям скрытно фотографировал военные объекты на камеру смартфона прямо из окна автомобиля.

Сотрудники СБУ задержали предателя «на горячем», когда он снимал фасад объекта, по которому готовился очередной ракетный удар. У задержанного изъяли телефон с прямыми доказательствами работы на ФСБ.

Следователи СБУ уже сообщили матросу о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного состояния). Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

