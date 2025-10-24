Ключевые моменты:

Маленькому пациенту весом 5 кг провели сложную операцию на сердце.

Операцию провели специалисты ООКЛ и ОДКЛ под руководством профессора Юрия Карпенко.

Подробности операции

В Одессе произошло настоящее медицинское чудо — мультидисциплинарная команда врачей провела сложнейшую операцию на сердце младенцу с множественными врожденными пороками. Маленький пациент 2024 года рождения весом всего 5 килограммов имел дефект межжелудочковой перегородки, недостаточность трехстворчатого клапана и полную атриовентрикулярную блокаду.

Операцию провели специалисты Одесской областной клинической больницы и Одесской областной детской клинической больницы под руководством профессора Юрия Карпенко. Врачи выполнили комплекс сложных вмешательств, которые требовали максимальной точности и профессионализма.

Во время операции медики провели пластику дефекта межжелудочковой перегородки, восстановили функцию трехстворчатого клапана и устранили осложнения, в частности напряженный пневмоторакс. Также команда стабилизировала сердечную деятельность младенца, что было критически важным для успешного завершения вмешательства.

Завершающим этапом стала имплантация современного кардиостимулятора Vitatron Q70 A2. Это устройство теперь помогает маленькому сердцу биться ровно, уверенно и сильно, обеспечивая ребенку возможность нормального развития.

Сегодня маленький пациент находится в стабильном состоянии. Ребенка уже выписали домой, где он продолжит выздоровление под наблюдением специалистов. Успешная операция стала результатом слаженной работы мультидисциплинарной команды, преданности врачей и использования современных медицинских технологий.

