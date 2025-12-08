Ключевые моменты:

Завтра, 9 декабря, бювет на ул. Космонавтов, 17а в Одессе не будет работать с 10:30 до 16:00.

Причина – проведение регламентных работ.

Ближайшие доступные бюветы: ул. И. Рабина и ул. Инглези.

Как сообщается, бюветный комплекс, расположенный на ул. Космонавтов, 17а, будет отключен с 10:30 до 16:00 в связи с проведением регламентных работ.

Жителям, которым необходимо набрать воду, рекомендуют воспользоваться ближайшими бюветами на ул. И. Рабина и ул. Инглези.

В КП «Сервисный центр» приносят извинения за временные неудобства.

На территории Одессы функционируют 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Все они находятся на балансе коммунального предприятия «Сервисный центр», а вода подаётся свободно и доступна каждому.

Как сообщало «Одесская жизнь», в Усатово Одесского района планируют построить современный бювет, и местный сельсовет уже открыл тендер на выполнение работ.