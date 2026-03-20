Ключевые моменты:

Социальные автобусы в Одессе начали отображаться на онлайн-карте;

В GPS видно только часть транспорта — это подтверждают и пользователи.

Где едут социальные автобусы — теперь видно на смартфоне

В Одессе социальные автобусы начали отображаться на онлайн-карте. Об этом сообщил специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit, который пишет о городском транспорте.

По данным ресурса, отслеживание работает не для всего транспорта. На карте видно только автобусы, принадлежащие городу — это около 20 «Мерседесов» и пять «Сканий».

Недавно оператор социальных маршрутов провёл тендер на закупку GPS-оборудования. Именно эти автобусы и попали в систему мониторинга.

Речь идёт о закупке, опубликованной в системе Prozorro.

В то же время автобусы, временно предоставленные другими громадами, в тендере не упоминаются. Вероятно, именно поэтому они не отображаются на карте.

Где работает отслеживание

Чаще всего «одесские» автобусы можно увидеть на маршрутах С1, С3, С4, 5, 8 и 27. Реже — на маршрутах №9 и №26.

Следить за их движением можно через приложения MISTO и Public Transport Odesa.

Пользователи уже жалуются на нерегулярность

Однако даже с появлением GPS-отслеживания ситуация с движением транспорта остаётся сложной. В комментариях под публикацией пользователи обращают внимание на проблемы с графиками и интервалами.

В частности, пользователь с именем Daniel Artemchuk поинтересовался, настроен ли GPS на всех автобусах маршрута №26.

В ответ представители Odesa Mass Transit пояснили: не все автобусы отображаются, поскольку часть транспорта прибывает из других городов.

Другие пользователи жалуются на нерегулярное движение.

Пользовательница Facebook с именем Людмила Папуця написала, что автобусы ходят с большими интервалами и могут пропускать рейсы.

– Ходят через раз, нерегулярно, могут стоять и пропускать, – отметила она.

Ещё одна пользовательница, Лариса Белькина, призвала вернуть электротранспорт, поскольку, по её словам, социальные маршруты не соблюдают графики.

– Ездят не по графику… не раздражайте людей, верните троллейбусы и трамваи, – написала она.

Эксперты по городской мобильности отмечают: GPS-отслеживание — важный шаг, но оно эффективно только при стабильном графике движения и полном охвате транспорта.

Сейчас система показывает лишь часть автобусов, что ограничивает её пользу для пассажиров. В то же время появление мониторинга может стать основой для дальнейшего улучшения транспортной системы города.

Напомним, что таблички нового образца появились на остановках транспорта в Одессе, но к ним уже есть вопросы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что цены на маршрутки в Одесской области растут — где уже подорожало, а где удерживают тарифы.

Что происходит с ценами на пригородные перевозки, вы можете узнать из комментария областных властей.

Читайте также, подорожают ли маршрутки в Одессе до 30 грн.