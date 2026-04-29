Ключевые моменты:
- Сократят маршрут трамваев в Одессе из-за ремонта электросетей.
- Как будут курсировать бесплатные автобусы.
- Ограничение движения на Люстдорфской дороге из-за ремонта канализационного коллектора.
Одесса без части трамваев
В Одессе из-за ремонта городских сетей электроснабжения 29 апреля скорректируют работу трамваев.
- Трамвай №7 будет курсировать только от Херсонского сквера до 11 станции Люстдорфской дороги.
- Трамвай №1 по маршруту «Лузановка – завод Центролит» не будет работать.
Добавим, что для пассажиров запустят бесплатные автобусы на социальном маршруте С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады» (5 единиц техники):
Расписание железнодорожного вокзала (пл. Старосенная):
06:00, 06:22, 06:58, 07:50, 08:26, 08:44, 09:02, 09:38, 10:30, 11:06, 11:42, 14:04, 14:58, 15:50 17:10, 17:50, 18:50.
Расписание от ул. 28-й бригады:
06:30, 07:06, 07:24, 07:42, 08:18, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 12:44, 14:30, 15:06, 15:24, 15:18 17:50, 18:10, 18:30, 19:10.
Кстати, другие социальные автобусные маршруты будут работать в обычном режиме.
Напомним, с 29 апреля в Одессе временно ограничат движение транспорта на участке Люстдорфской дороги из-за аварийных работ на канализационном коллекторе.