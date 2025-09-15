Фото дня, гранаты

Прогноз погоды в Одессе на 16 сентября

Переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 сентября

Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

