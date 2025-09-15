Прогноз погоды в Одессе на 16 сентября
Переменная облачность. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 сентября
Переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, гроза. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
