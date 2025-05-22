Об этом говорится в расследовании журналистов «Слідства.Інфо».

По данным расследования, уже три года Богдан Гиганов живет в Тюменской области России и в марте 2023 года получил российский паспорт в городе Ноябрьск. Подтверждение этого журналисты нашли на российском госпортале — аналогии украинской «Дії». Этот документ он использовал для авиаперелетов в России. В электронных бронированиях указывалась та же электронная почта, которая ранее была связана с его украинским паспортом.

Журналисты также выяснили, что Гиганов работал в нескольких российских компаниях. В частности, занимал руководящие должности в фирмах, которые занимаются рекламой, ценными бумагами и социальными услугами. Сейчас он является генеральным директором московского рекламного агентства «Нарратив ПРО».

Все эти факты указывают на то, что депутат фактически живет в России и интегрирован в ее систему. Но формально его полномочия в горсовете Одессы остаются в силе. Уже более трех лет он не посещает сессии, не проводит депутатских приемов и не подает декларации.

Секретарь Одесского горсовета Игорь Коваль заверил, что после публикации расследования «Слідства.Інфо» доложит о ситуации председателю горсовета Геннадию Труханову и депутатам, чтобы решить вопрос, как досрочно лишить Богдана Гиганова его полномочий.

По теме: Беглый нардеп из Одессы «засветился» на конференции в Москве и сделал ряд циничных заявлений