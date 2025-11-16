Ключевые моменты:

15 ноября около 22:00 на улице Ольгиевской в Одессе был запущен фейерверк; очевидцы сообщили о происшествии в полицию.

Полиция устанавливает, кто причастен к нарушению.

В период действия военного положения действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств.

Нарушители могут понести административную или уголовную ответственность.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в субботу, 15 ноября, около 22:00 часов на улице Ольгиевской. Очевидцы произошедшего обратились в полицию.

Сейчас стражи порядка устанавливают, кто может быть причастен к этому правонарушению.

В полиции напоминают: на период действия военного положения продолжается запрет на продажу и использование салютов, фейерверков, петард и других пиротехнических средств. За такие действия виновные могут понести как административную, так и уголовную ответственность.

Как сообщалось, в апреле 2023 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усилении контроля за использованием и оборотом пиротехнических изделий в Украине.

Напомним, в воскресенье, 16 ноября, россияне дважды атаковали Одессу ударными дронами. И не исключено, что это не последняя атака за сегодняшний день.