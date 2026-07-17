Ключевые моменты:

В центре Одессы второй день подряд прошла акция в поддержку Михаила Федорова.

По данным СМИ, участие в ней приняли более 500 человек.

Участники требовали отменить решение об отставке и критиковали объявленные парламентские каникулы.

По информации «Суспільного», люди начали собираться на Дерибасовской около 18:00. Несмотря на объявленную воздушную тревогу, количество участников постепенно увеличивалось и к вечеру превысило 500 человек.

Участники держали плакаты с надписями «За инновации. За Федорова», «Федоров – это Дія», «Федоров – министр. Реформам – да», а также «Пойдете на каникулы, когда выучите урок!».

Как и днем ранее, в акции приняли участие и представители инициативной группы «Гроші на ЗСУ».

Как рассказали протестующие журналистам, они выступают против решения об отставке Михаила Федорова, считая его эффективным руководителем. Кроме того, многие участники акции критиковали объявленные парламентские каникулы, отмечая, что во время войны такие решения вызывают вопросы у общества, особенно на фоне службы украинских военных и пребывания защитников в российском плену.

Некоторые участники заявили, что готовы продолжать акции до тех пор, пока решение об отставке не будет пересмотрено.

Напомним, после отставки министра обороны Михаила Федорова, о которой президент Владимир Зеленский объявил 15 июля, в разных городах Украины, в том числе и в Одессе, начались акции протеста. Их участники требуют пересмотреть кадровое решение и вернуть Федорова на должность главы оборонного ведомства.

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